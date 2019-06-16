Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kuvvetli yağacak

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ile Yalova'nın doğusunda yağış etkili olacak.

Etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ile Yalova'nın doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Tedbirli olun uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.