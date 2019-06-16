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Türkiye tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Türkiye tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Türkiye, tohumluk ihracat ve ithalat dengesinde ilk defa 2018 yılında 20 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Dünyadaki toplam tohumluk üretim değeri yaklaşık 50 milyar doları bulurken Türkiye 1.5 milyar dolarlık üretim değeriyle 11'inci sırada yer alıyor.

Türkiye tohumluk ihracat ve ithalat dengelerine bakıldığında, ilk defa 2018 yılında dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, "Toplam tohumluk ihracatı 260 milyon dolar, ithalat ise 240 milyon dolar. İlk defa ithalattan fazla ihracat gerçekleşti ve 20 milyon dolarlık dış ticaret fazlamız oluştu" dedi.

TÜRKTOB tarafından 'Tohum Gelecektir' sloganıyla hazırlanan 2019 yılı sektör raporu çıktı.

Türkiye'nin tohum ile tohumluk olarak adlandırılan fide ve fidan üretimleri açısından ayrıntılı rakamlarının ele alındığı raporda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri de ilgili kurumlara sunulmak üzere geniş yer buldu.

Rapora göre bugün itibarıyla dünya toplam tohumluk üretim değeri yaklaşık 50 milyar dolar. ABD 12, Çin 10, Fransa 2.8, Brezilya 2.1, Kanada 2 milyar dolar üretim değerine sahipken, Türkiye 1.5 milyar dolarlık üretim değeriyle 11'inci sırada yer alıyor.

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