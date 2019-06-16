Galatasaray'ın Banega ve Onyekuru ısrarı

Yeni sezon hazırlıklarına Temmuz ayının ilk haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak olan Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Üç kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılıların Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile birlikte Jimmy Durmaz transferlerini de hafta içi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan 800.000 Euro'ya kiralanan ve müthiş bir performans sergileyen Onyekuru'u için de İngiliz ekibiyle tekrar masaya oturulacağı gelen haberler arasında.

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanacak olan Galatasaray'ın eksi 5 milyon euro olan transfer bütçesini arttırmak için şuan Senegal Milli Takımı ile kampta olan Diagne'yi iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği idda ediliyor.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor'un tartışmasız en formda ismi olan Vedat Muriç'i karosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılıların bu transferi noktalamak için Karadeniz ekibiyle ilerleyen günlerde görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan Emre Akbaba'nın tedavi sürecinin uzun sürecek olması ve Ndiaye’nin yeniden kiralanmaması üzerine orta alana takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Ever Banega ısrarı devam ediyor. Sevilla ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve ülkesinden gelen teklifleri reddeden Arjantinli oyuncu için Galatasaray'ın teklifini arttıracağı gelen haberler arasında.