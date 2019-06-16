HABER /  SPOR

Dünya Ralli Şampiyonası Sardinya Rallisi'nin kazananı belli oldu

Dünya Ralli Şampiyonası Sardinya Rallisi'nin kazananı belli oldu

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2019 sezonu, İtalya'nın Sardinya Adası'nda devam ediyor.

Sezonun 8'inci yarışı, 13-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 19 etaptan oluşan yarışta 310.52 kilometrelik yolu tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Rallinin kazananı ise Hyundai Motorsport pilotu Dani Sordo oldu.

Şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 19 etabı geçip, toplamda 310.52 kilometre yol kat ettiler. İtalya Sardinya Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai Motorsport pilotu Dani Sordo oldu.

dani sordu

Dani Sordo’nun toplam 3 saat 32 dakika 27 saniye ile bitirdiği ralliyi M-Sport pilotu Teemu Suninen, 13 saniye farkla ikinci, Hyundai Motorsport pilotu Andreas Mikkelsen ise 32 saniye farkla üçüncü tamamladı.

Türkiye Rallisi ne zaman?
Bu yıl 14 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11’inci ayağı ise yine Türkiye’den geçecek.

Marmaris’te 12-15 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 14 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Şili’nin ardından sırayla Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ekran başına kitlenecek! İşte Yıldırım-İmamoğlu yayınıyla ilgili detaylar
Türkiye ekran başına kitlenecek! İşte Yıldırım-İmamoğlu yayınıyla ilgili detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması beka söylemi neden değişti?
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması beka söylemi neden değişti?
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kuvvetli yağacak
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kuvvetli yağacak
Güney Amerika'da elektrik kesintisi! Bütün ülkeler karanlıkta kaldı
Güney Amerika'da elektrik kesintisi! Bütün ülkeler karanlıkta kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi
Türkiye tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi
Fındıkta büyük tehlike! Külleme hastalığı yayılıyor
Fındıkta büyük tehlike! Külleme hastalığı yayılıyor
Sınavda okunacak dua Türkçe sınavda zihin açan dualar okunuşu
Sınavda okunacak dua Türkçe sınavda zihin açan dualar okunuşu
Türkiye'nin ihracat rekoru kıran firmaları belli oldu
Türkiye'nin ihracat rekoru kıran firmaları belli oldu
Çöpten ülke ekonomisine 35 milyarlık katkı
Çöpten ülke ekonomisine 35 milyarlık katkı
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
Tek aday olarak girdi! Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav yeniden başkan
Tek aday olarak girdi! Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav yeniden başkan
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Yorumlar