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Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

Anadolu Ajansı
Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'Ramat Trump' isimli Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan 'Ramat Trump' ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attığı belirtildi.

Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda (Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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