Şirin Payzın baltayı taşa vurdu! O tweeti sildi

Gazeteci Şirin Payzın, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında Binali Yıldırım ile ilgili bir tweet paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Payzın, Yıldırım'ın sözlerini yanlış anladığını söyleyerek tweeti sildi.
Gazeteci Şirin Payzın, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın ekonomiyi konuşalım sözlerine "Hayır hayır" diyerek cevap verdiğini iddia etti. Payzın, Yıldırım'ın "Hay hay" sözlerini "hayır hayır" olarak duyduğunu söyleyerek paylaşımını sildi.
Şirin Payzın, Binali Yıldırım'ın sözlerini yanlış anlayınca sosyal medyada ortalık karıştı. Payzın, İsmail Küçükkaya'nın "efendim ekonomi konuşalım biraz" sözlerine Yıldırım'ın "hayır hayır" cevabını verdiğini yazdı.
"Sözleri yanlış anlamışım"
Gelen tepkiler üzerine Payzın, programdakı sözleri yanlış anladığını ifade ederek Yıldırım'ın "hay hay" sözlerini "hayır hayır" olarak anladığını söyleyerek tweetini sildi.