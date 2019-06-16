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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Özür dilesin

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Özür dilesin

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan olayların gündeme gelmesi üzerine CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan özür beklediğini söyledi. 

Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan olaylar için Fatih Portakal'ın sözlerini hatırlattı. O görüntüleri Portakal'ın RTÜK nedeniyle yayınlamadığını söyleyen Yıldırım, "Olay gerçekleştiği anda özür dilenseydi bu iş bitmişti" diye konuştu.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"Yani bence Ekrem Bey kabul etseydi, özür dileseydi iş bitmişti. Ama iki gün sonra düşündü, taşındı, basitlik diye bir icatta bulundu. O da şuyu vukuundan beter bir şey. Aslında şimdi vali özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi başka bir şey diyorum. İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiştir. İstanbul seçimlerine de gideceğiz ve İstanbullular kararını verecek."

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