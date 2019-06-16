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Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı

Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıkları için gün sayarken geçtiğimiz sezon sahaya daha az ayak basan oyuncular içinde Avusturya'da yapılması planlanan kamp fırsat dolu olacak. 

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bütün takımı görmek istediği öğrenilirken kadro dışı kalan Orkan Çınar başta olmak üzere Süper Lig’de daha süre alan Oğuzhan Özyakup, Larin, Roco, Muhayer'in yanı sıra altyapıdan gelen oyuncular ve kiralık olan Umut Nayir ve Sedat test edilecekler.

Siyah beyazlılarda takımın tüm bütçesi 40 milyon euroya çekilirken, alınan yeni tedbirler ile mevcut sözleşmeler içinde masaya oturulacak.

Siyah beyazlıların transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi.

Nijeryalı Obi Mikel'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 87 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

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