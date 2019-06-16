İstanbul seçimlerine neden gidildi? Adaylar açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı. Yıldırım, canlı yayında bir kez daha tekrarladı ve İstanbul seçimlerinde oyların çalındığını söyledi.

İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki ortak canlı yayın İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiği sorusuyla başladı. Küçükkaya, seçimlerde oy kullanan 8.5 milyon İstanbullu gibi kabahatinin olmadığını söyleyerek neden iptal edildiği sorusuna cevap almak istediğini ifade etti.

İşte adayların bu soruya verdiği cevaplar;

Binali Yıldırım: Doğru siz 8.5 milyon İstanbullu gibi oy verdiniz. Dolayısıyla sizin bir kabahatiniz yok. Sizin oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Nitekim YSK da bütün bu durumu değerlendirerek, bu seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ancak CHP bu konuda bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt bir şüphe kalmayacaktı. Ve bu şekilde de bir daha İstabulluları 23 Haziran için yormayacaktık. Onların planlarını, yapacaklarını, hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacaktık. Aynen iddialıyım çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Oylar sayıldı, sayılmaya başlandı, yüzede 10'u sayıldı. 29 binlerden13 bin 729'a düştü, artısı eksisi çıkarıldıktan sonra. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90 sayılsa bu seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Onun için İsmail bey biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik ve bu konuda da maalesef dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Onu bulacak olan YSK'dır, seçimi yapan yetkililerdir. Şöyle bir örnekle çalmanın ne anlama geldiğini söyleyeyim. Siz yolda yürüyorsunuz, birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz, ne dersiniz, cüzdanım çalındı dersiniz değil mi? Şunu demezsiniz, benim cüzdanım yer değişltirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır. Benim oyum, Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok. Ve nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı, YSK da bütün bu delilleri dikkate alarak bu seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şuradan başlayalım. YSK’nın verdiği bir kararı, oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi tamamen yanlış bir yorum. 31 Mart gecesinde öncelikle ne oldu? Yaklaşık 1 saat olmadı ki. Televizyon kanalların bir kısmı yüzde ve yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Anadolu Ajansı veri almayarak yayın yaptı. Bu 12 saat sürdü. Oyların kafa kafaya geldiği anda nasıl olduysa sayın yıldırım kazandım diye açıklama yaptı. Tam saat 23.25de açıklama yapıldı. Ne tesadif AA veri kesti. 29 bin değil 24 bin 057 ilk tutanak sayısı. Oy sayımının birkaç aşaması var. 24 bin ile başlayan süreç gün içinde 19 bin küsere indi."