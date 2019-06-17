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Bakın Fatih Portakal canlı yayın için ne söyledi?

Bakın Fatih Portakal canlı yayın için ne söyledi?

Gazeteci Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki canlı yayını twitter'dan değerlendirdi. Portakal, programın seçmenin kanaatini değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Fox TV ana haber anchormani Fatih Portakal, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayınını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Seçmenin ortak canlı yayına bakarak kanaatini değiştirmeyeceğini ileri süren Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu canlı yayında bir kırılma beklediğini; ancak bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

İşte Portakal'ın o değerlendirmesi;

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