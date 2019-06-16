HABER /  DÜNYA

ABD'den Körfez'de İHA'lara saldırı iddiası

Anadolu Ajansı
ABD'den Körfez'de İHA'lara saldırı iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde atış yapıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA) 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde atış yapıldığını açıkladı.

CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir ABD MQ-9'u, 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husilere ait olduğu değerlendirilen bir SA-6 tipi karadan havaya füzeyle düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Saldırının İran destekli olduğunu belirten Brown, "Angajmanın irtifası Husilerin kabiliyetlerini geliştirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci saldırı İran'dan

Yarbay Brown, bir ABD MQ-9 İHA'sına ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki tanker gemilerine düzenlenen mayın saldırısı sonrasında ateş açıldığını belirtti.

Brown, "Değerlendirmelerimize göre İran Devrim Muhafızları'nın Kokuka Courageous tankerine düzenlediği saldırıya yönelik gözetleme faaliyetlerini engellemek üzere modifiye bir İran SA-7 karadan havaya füzesi, Umman Körfezi üzerindeki bir ABD MQ-9'unu düşürmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

ABD İHA'sının tankerleri gözetlediği sırada fırlatılan füzenin İHA'ya ulaşamadığını kaydeden Brown, füzenin İHA'ya ancak 1 kilometre yaklaştığını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da devrilen kamyonetteki sakatatlar yola saçıldı
Manisa'da devrilen kamyonetteki sakatatlar yola saçıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi
Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
Hindistan'da ensefalit 83 can aldı
Hindistan'da ensefalit 83 can aldı
Galatasaray'ın Banega ve Onyekuru ısrarı
Galatasaray'ın Banega ve Onyekuru ısrarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir boşandılar mı?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir boşandılar mı?
İsmail Küçükkaya kimdir ilk eşi kimdir Eda Demirci açıklaması olay!
İsmail Küçükkaya kimdir ilk eşi kimdir Eda Demirci açıklaması olay!
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım yayını canlı izle online yayın sayfası
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım yayını canlı izle online yayın sayfası
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri
İsmail Küçükkaya kimdir yaşı kaç eşi Eda Demirci'den boşandı mı?
İsmail Küçükkaya kimdir yaşı kaç eşi Eda Demirci'den boşandı mı?
YDT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek?
YDT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek?
Yorumlar