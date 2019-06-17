İmamoğlu ve Yıldırım'ın geceye damga vuran eşli fotoğrafı! Kızı ve oğlu da var
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayını Türkiye'ye ekran başına kilitledi. Gecenin en güzel tablosu ise finalde geldi. İmamoğlu ve Yıldırım eşlerini yanlarına alıp birlikte fotoğraf çektirdiler. Binali Yıldırım'ın kızı ile İmamoğlu'nun oğlu da o fotoğraf karesindeydi.
23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı. Türkiye bu canlı yayına kilitlendi ve program 1 saat uzadı.
Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Her iki aday da gerilimi minimum seviyede olan bir program çıkardılar. Sosyal medyada genel olarak İmamoğlu ve Yıldırım'ın tutumları taktir gördü.
Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, başarılı bir performans sergiledi. Genel kanı tarafsızlığını mufaza ettiği ve iki adayın projelerini anlatması için fırsat verdiği yönünde oldu.
Her iki aday da programdan ve yönetimden memnun kaldı. Aaylar da esprilerle dolu, gülümseten bir havada gerçekleşen programın sonunda İsmail Küçükkaya'ya teşekkür etti.