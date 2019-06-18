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Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile telefonda konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras konsey'e, "Türkiye'yi kınama ve yaptırım uygulama" çağrısı yaptığı belirtildi.

Yunanistan Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Çipras'ın, "Türkiye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ederse, Avrupa Konseyi yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik belirli önlemleri gözden geçirmeli." dediği belirtildi.

"Doğalgaz aramaları devam ediyor"

Bilindiği üzere Türkiye, 'Fatih' sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndermişti. Gemi mayıs ayından itibaren Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına devam ediyor.

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