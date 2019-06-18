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Lecce'nin Burak Yılmaz inadı sürüyor

Lecce'nin Burak Yılmaz inadı sürüyor

Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Milli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek isteyen İtalyan ekibi, siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.

İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce’nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor. Bir süre önce golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçen İtalyan ekibi, Beşiktaş yönetimiyle de görüştü.

İstanbul’da gerçekleşen buluşmada, 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediklerini aktaran İtalyan yetkililer, siyah- beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Burak Yılmaz da Lecce’nin teklifine sıcak yaklaşmadı.

Beşiktaş'ta devam etmek istiyor
Milli futbolcu, İtalyan kulübüne kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediğini iletti. Ocak ayında Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan 8.5 milyon TL karşılığında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’ın siyahbeyazlılar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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