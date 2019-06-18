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Canan Kaftancıoğlu'nun ortak canlı yayın hoşnutsuzluğu monotondu dedi

Canan Kaftancıoğlu'nun ortak canlı yayın hoşnutsuzluğu monotondu dedi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınına ilişkin "Adayların, daha önce söylediklerinin ötesine geçen bir konu olmamıştır. Kişisel olarak yayını izlerken, monoton olduğuna karar verdim" dedi.

Kaftancıoğlu, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdığı konuşmasında İBB adayları Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını ile ilgili görüşlerini paylaştı.

“Monoton olduğuna karar verdim”

Kaftancıoğlu, 16 Haziran'da tüm Türkiye'nin büyük bir dikkatle takip ettiği  İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayın için ''17 yıl sonra, böyle bir yayının gerçekleşmesi çok kıymetliydi'' dedi.

Kaftancıoğlu ayrıca şu yorumu yaptı;

“İyi veya kötü diyemem. Süre ile sınırlı bir yayın oldu. Bizim için bu yayın ‘vatandaş son kararını verecek. Şapkadan tavşan çıkacak...’ gibi bir beklentimiz yoktu. 17 yıl sonra, böyle bir yayının gerçekleşmesi çok kıymetliydi. 

Ama bu yayında adayların, daha önce söylediklerinin ötesine geçen bir konu olmamıştır. Kişisel olarak yayını izlerken, monoton olduğuna karar verdim.”

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