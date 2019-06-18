Doğu Perinçek, Fatih Altaylı, Levent Kırca kavga videosu! Twitter yıkılıyor

İSTANBUL seçim düellosu sonrasında efsane olan tartışmalar gündeme geldi. Fatih Altaylı da hesabından Doğu Perinçek - Ertuğrul Kürkçü videosunu paylaşınca twitter Levent Kırca mevzusunu hatırladı.

Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın 17 yıl aradan sonra iki adayı ekrana çıkardığı program ilişkin bir çok eleştiri gelmişti. Bu eleştirilerden biri de programın 'tatsız-tuzsuz', kavgasız-gürültüsüz olmasıydı.

Programın moderatörlüğüne soyunan ancak işi İsmail Küçükkaya'ya kaptıran Fatih Altaylı, bugün twitter hesabından 'Nerede o eski tartışmalar' deyip bir video paylaştı. Video Mehmet Ali Birand'ın 32. programındaki efsane olan Doğu Perinçek - Ertuğrul Kürkçü kavgasına ilişkindi.

İşte o video (Dikkat +18 sinkaflı küfür içeriyor)

Fatih Altaylı'ya Levent Kırca hatırlatması



Fatih Altaylı'nın paylaştığı Perinçek videosunun altına takipçileri 'Levent Kırca' yazmaya başladılar. O tartışma da unutulmazlar arasında yer alıyordu. 16 Ocak 2013 tarihinde Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Levent Kırca kelimenin tam anlamıyla Fatih Altaylı'yı çıldırtmıştı.

İşte Fatih Altaylı ile Levent Kırca'nın efsane olan videosu