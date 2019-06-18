Son İstanbul anketi REMRES'ten geldi! Bu seçim anketinde fark daha az
İSTANBUL seçimine günler kala anketler arka arkaya geliyor. Bu kez anket verilerini Remses Araştırma açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı bu ankette çok daha farklı çıktı. İşte İstanbul için yapılan son anket:
İstanbul seçimine ilişkin son anket sonuçlarını REMRES’in müdürü Emre Şişmanlar duyurdu. İstanbul’daki seçim atmosferindeki değişime dikkat çeken Emre Şişmanlar, AK Parti’nin CHP’ye benzer bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi. Şişmanlar, "Artık beka, terörden bahsedilmiyor. Gönül belediyeciliği gibi soyut kavramlar üzerinden konuşulmuyor. Tamamıyla artık AK Parti de indirimlerden, ekonomiden, istihdamdan bahsediyor." dedi.
Remses'in müdürü Emre Şişmanlar, şunları söyledi:
-"CHP’nin 31 Mart öncesi stratejisine dönmüş durumda. Binali Yıldırım, sokaklara zaten çok çıkmıyordu. Mesela şu anda sürekli sokaklarda görüyoruz, genç çocukları yanına alıp ‘bunlar benim kankalarım’ diyor. İmamoğlu’nun kampanyası ister istemez Yıldırım’ı etkilemiş durumda."
Seçim lisanının değişmesi ne kadar etkili oldu?
Emre Şişmanlar'a göre AK Parti'nin yaptığı değişiklik etkili olmuş görünüyor. Yeni söylemle birlikte iki aday arasındaki oy farkı yüzde 3'e kadar indi. Buna karşın 23 Haziran seçimlerine AK Parti seçmeninin katılımı daha düşük olacak görüşünde.
REMSES İstanbul anket sonuçları
İstanbul seçimlerine ilişkin son anket verilerini duyuran Remses, Yıldırım ve İmamoğlu'nun oy oranlarını şöyle açıkladı:
Binali Yıldırım : oy oranı yüzde 48.53
Ekrem İmamoğlu : oy oranı yüzde 51.14