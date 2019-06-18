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Akhisarspor'un yeni hocası belli oldu

Anadolu Ajansı
Akhisarspor'un yeni hocası belli oldu

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Mehmet Altıparmak ile dün gece Ankara'da bir görüşme yaptı ve teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandı.

Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e veda ettikten sonra yeni sezon için görüştükleri Mehmet Altıparmak'la anlaştıklarını söyledi. Eryüksel, Mehmet Altıparmak'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Mehmet Altıparmak da hedeflerinin Akhisarspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak olduğunu belirterek "Akhisarspor, bu hedefe ulaşacak potansiyele sahip. İç transferi hallettikten sonra gerekli yerlere takviyeleri yapacağız." dedi.

2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak 2018-2019'da da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamıştı.

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