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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık dile getirildi

"Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

"F-35'ler verilmeyecek" mektubu

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 6 Haziran'da gönderdiği mektubunda, "Türkiye'nin S-400'ü teslim alması takdirinde F-35'leri alamayacağını" dile getirmişti.

Yeni pilotların F-35 eğitiminin durdurulacağını da yazan Shanahan, Pentagon'un bu adımlarının ABD'nin Rusya'yı hedeflediği "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamı dışında olduğunu, bu yönde Kongre'de güçlü bir kararlılık olduğunu aktardı: "Amerikan Kongresi'nde iki partinin de Türkiye'nin S-400 alması durumunda Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü bir kararlılığı var."

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