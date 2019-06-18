ÖSYM 2019 TYT soruları YKS tavan ve taban puan hesaplama robotu

Hayalindeki üniversiteye girmek için binlerce öğrenci YKS-AYT-TYT ve YDT sınavlarında ter döktü. TYT ve AYT soru kitapçığının açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ne TYT, AYT puan hesaplama nasıl olur sorusunun yanıtını araştırıyor.

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci 3 oturumluk YKS sınavlarına girdi. AYT, TYT ve YDT sınavında ter döken binlerce öğrenci YKS kitapçığının erişime açılmasının ardından TYT ve AYT puan hesaplama nasıl olur ve YKS taban-tavan puanlar ne sorusunun yanıtını araştırıyor.

Öğrenciler puan hesaplamalarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. İşte 2019 üniversite taban puanları...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM 2019 taban ve tavan puanlarını henüz yayınlamadı fakat 2018 YKS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri yapılmaya başlayacak.

TYT PUAN HESAPLAMA 2019

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

ÜNİVERSİTE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.