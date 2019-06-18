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Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporunun tam metni

Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporunun tam metni

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılan ikili oturuma damga vuran Sayıştay raporunda ne diyor, İmamoğlu'nun elindeli Sayıştay raporu hangi yıla ait? İşte Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştaş raporunun tam metni

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılan canlı yayındaki ikili oturuma Şayıştay raporu damga vurdu. 'Sayıştay raporlarına baktığımız zaman 753 milyon liralık bir zarar gözüküyor.' diyen İmamoğlu'na Binali Yıldırım'dan yalan söylüyorsun çıkışı geldi. Peki Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılan ikili oturuma damga vuran Sayıştay raporunda ne diyor, İmamoğlu'nun elindeli Sayıştay raporu hangi yıla ait? İşte Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştaş raporunun tam metni

Yıldırım: Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok, bu yalan
Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan israfları kısarak "kent yoksulluğuna karşı savaşmayı" vaatleri arasında saymıştı.

İsmail Küçükkaya da İmamoğlu'nun atıfta bulunduğu israf iddialarını ilk önce Binali Yıldırım'a sordu:

"Sayıştay raporlarına baktığımız zaman 753 milyon liralık bir zarar gözüküyor. İhtiyaç dışı araç kullanımı 120 milyon diye bir ifade var, vakıflara ayrılan para ilgili 308 milyon liradan bahsediliyor. Siz seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz?"

Binali Yıldırım'ın, "Sayıştay raporunu siz gördünüz mü İsmail Bey?" sorusuna Küçükkaya, "Gazetelerden okuduk" yanıtını verdi.

Yıldırım ise bunun üzerine "Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok, bu yalan" dedi.

İmamoğlu: Sayıştay raporu konuyu anlatır, hesap kitap yapmaz
Ekrem İmamoğlu ise aynı soruya şu şekilde cevap verdi: 

"İstanbul'un şu an en büyük sorunu yoksulluk ve mali süreciyle ilgili derin problemler ve israf. Biz israf, tasarruf ve seferberlik kelimelerini çok önemsiyoruz. Belki birilerinin canını acıtıyor ama kul hakkı meselesini de çok önemsiyoruz. Sayıştay denetiminden çıkan raporu ben getirdim, arzu ederlerse Sayın Yıldırım'a takdim ederim, söyleyeceklerim de burada sayfa sayfa mevcuttur.

SAYIŞTAY RAPORUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

"Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de İBB yönetimiyle beraber toplam yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon liraya ulaştığı var, Sayıştay raporu konuyu anlatır, hesap kitap yapmaz. Örnek, Belediye taşınmazları işgal olarak kullandırtılıyor, işgaliyelerin sadece yüzde 20'sinden tahsilat yapılıyor. Bedeli 164 milyon lira civarında. Biz inceledik bu raporu. (Binali Yıldırım) Yanıltılmış olabilir, aldatılmış olabilir, kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler. İhtiyaç fazlası araç kullanımı, cenaze kullanımı altında ambulans, itfaiye, tanker kullanılması. Sadece İBB'ye ait, iştirakler hariç, 1810 araç, yedi personele bir binek araç düşüyor."

Rapor 2017 yılına ait
İki aday arasında Pazar akşamı yayımlanan tartışmanın ardından kimi basın kuruluşları Sayıştay'ın 23 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasına dikkati çekti.

Sayıştay, 3 hafta önceki açıklamasında, "Haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır" demişti.

Ancak İmamoğlu'nun canlı yayında gösterdiği ve verileri aldığını söylediği rapor, Sayıştay Başkanlığı'nın Ekim 2018'de açıkladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetimine dair 2017 yılı raporu.

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