HABER /  SAĞLIK
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği iddialarına açıklama geldi!

İhlas Haber Ajansı
Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği iddialarına açıklama geldi!

Basında yer alan “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” haberlerine ilişkin olarak Et ve Süt Kurumu açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde, sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Mehmetçiğimiz göz bebeğimiz olup, söz konusu iddialar asılsızdır" ifadeleri kullanıldı. 

“Hukuki işlem başlatılacak” 
İddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun “sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi” konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi. 

Eski TİGEM çalışanının iddiaları 
Ulusal bir gazetede çıkan haberde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık işletmelerinden Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde geçen ay işten çıkartılan Aziz K. adlı bir işçinin iddiaları yer almıştı. İddialara göre, işletmedeki hayvanlarda brucella hastalığı ortaya çıktı ve birçok büyükbaş hayvan telef oldu. Çalışanlardan 6 kişi de bu hastalığa yakalandı. Ancak karantina kararı alınmasına rağmen binlerce hasta hayvan, ESK’nın Şanlıurfa ve Diyarbakır kombinalarına gönderildi. Haberde, buralarda kesilen hayvanların etlerinin askerlere de gönderildiği iddiasına yer verildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan Kentsel dönüşüm açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan Kentsel dönüşüm açıklaması
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kadın hakkında karar verildi
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kadın hakkında karar verildi
Trabzonspor, Marsilya'nın yıldız adayı Yusuf Sari ile imzalıyor
Trabzonspor, Marsilya'nın yıldız adayı Yusuf Sari ile imzalıyor
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
ÖNCEKİ HABERLER
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama sayfası
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama sayfası
Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama
Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama
Manken Berrak Tüzünataç Hollywood yıldızıyla beraber oynayacak!
Manken Berrak Tüzünataç Hollywood yıldızıyla beraber oynayacak!
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
ABD'de veri skandalı milyonlarca bilgi çalındı
ABD'de veri skandalı milyonlarca bilgi çalındı
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporunun tam metni
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporunun tam metni
Yapamazsın denileni yaptı! Gelir elde etmeyi başardı!
Yapamazsın denileni yaptı! Gelir elde etmeyi başardı!
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki'nin siyah bikinisi olay oldu
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki'nin siyah bikinisi olay oldu
Yorumlar