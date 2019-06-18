ABD'de veri skandalı milyonlarca bilgi çalındı

Sağlık sektörü tarihinin en büyük veri skandalı ile sarsılıyor. Amerikan Tıbbi Tahsilat Şirketi’nin verilerine 8 ay boyunca erişim halinde olan ‘hacker’lerin, 12 milyon hastanın verilerini çaldığı iddia edildi. Hastalara ait çalınan kişisel bilgi ve kayıtların, internetin karanlık dünyası ‘dark web’te satışa çıkarıldığı da belirlendi. Uzmanlar, hastaların kredi kartı numaraları, banka hesapları ve sağlık geçmişi gibi önemli verilerin risk altında olduğuna dikkat çekti.

Amerikan sağlık sektörü, geçen haftalarda duyurulan veri ihlali ile ilgili kriz yaşıyor. Birçok sağlık ve sigorta şirketine fatura tahsilatı hizmeti veren Amerikan Tıbbi Tahsilat Şirketi’nin verilerine 8 ay boyunca erişim halinde olan hackerlerin, 12 milyon hastanın verilerini çaldığı iddia ediliyor.

Geçen haftalarda Amerika’daki laboratuvar test merkezi Quest Diagnostics’in açıklamaları sağlık sektöründe şok etkisi yarattı. Yapılan basın bildirisinde, Quest Diagnostics’e ve Amerika’daki birçok sigorta şirketine fatura tahsilatı hizmeti veren Amerikan Tıbbi Tahsilat Şirketi’nin verilerine, siber saldırganlar tarafından erişildiği ve 12 milyon hastanın ihlalden etkilendiği duyuruldu.

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’e göre, Amerikan sağlık sektörünü etkileyen böylesi büyük çaplı bir veri ihlalinin etkileri sağlık sektörüyle sınırlı kalmayabilir.

Gerçekleşen veri ihlalinin detaylarına bakıldığında, siber saldırganların üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sistemlerinden birine erişim sağlayarak hareket ettiği görüldü.