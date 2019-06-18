HABER /  GÜNCEL
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı

Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı

VAN'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gevaş İlçesi Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide meydana geldi.

Arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle, bölgeye giderek yakılan ateşi söndürdü. Ateşi söndürdükten sonra dönüşe geçen güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

Operasyon başlatıldı

Yaralanan 4 güvenlik korucusu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı
Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı
Selahattin Demirtaş seçim çağrısı yaptı İmamoğlu'na destek verdi
Selahattin Demirtaş seçim çağrısı yaptı İmamoğlu'na destek verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki'nin siyah bikinisi olay oldu
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki'nin siyah bikinisi olay oldu
Oğlu öldürülen annenin mahkemedeki ifadesi herkesi şoke etti!
Oğlu öldürülen annenin mahkemedeki ifadesi herkesi şoke etti!
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
18 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
18 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı
TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Yorumlar