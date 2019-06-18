Selahattin Demirtaş seçim çağrısı yaptı İmamoğlu'na destek verdi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi İstanbul halkına çağrıda bulunurken Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul halkına çağrıda bulunurken Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur''

''Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bizler iyiyiz. Dirençle, umutla izliyoruz sizleri. Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. HDP'nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur. Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP'nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir.

''Gelecek umudumuzu asla yitirmedik''

Bizler eşitçe, kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen yurttaşlarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Savaşsız, sömürüsüz, adil, demokratik bir yaşamı hep beraber var edelim istiyoruz. Bunun için de, demokrasiye inanan bütün güzel insanlar yan yana, birlikte olsun diye çabalıyoruz.

''Çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu''

Her seçimle birlikte, böylesi bir geleceğin önünü açmaya çalışıyoruz. Elbette sırf seçimlerle her şey değişmez. Seçim dışında da, bu doğrultuda yılmadan, sabırla, inatla, cesaretle mücadeleyi sürdürmek gerekir. İstanbul’un güzel insanları... Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERİN -Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz.

İşte Selahattin Demirtaş'ın İstanbul halkına çağrıda bulunurken takipçileriyle paylaştığı tweetler...