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Konut kredisi faiz oranları son durum 150 bin TL cebinizde kalabilir

Konut kredisi faiz oranları son durum 150 bin TL cebinizde kalabilir

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Vatandaşlar, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’yle aylık TÜFE+0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak.

Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını arttırdı.

Halkbank ta uygulamaya katıldı
Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Ziraat Bankası ise bu hafta 'Enflasyon Endeksli Konut Kredisi' ismiyle yeni bir kampanya başlattı. 

Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası'nın enflasyona endeksli konut kredisi kullanımında faiz değişim sıklığı 6 veya 12 aylık periyotlarda yapılabilecek. Faiz oranı güncellemelerinde Merkez Bankası tarafından yayımlanan TÜFE referans oranı esas alınacak.

ENFLASYON ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ

Yeni sunulan ürünün faizi enflasyona dayalı olacak. Yıllık enflasyon oranının 12'ye bölünmesi süretiyle bulunan aylık rakama 0.19 marj eklenecek. Şu anda enflasyon yüzde 18.71. Bu nedenle, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin aylık faizi yüzde 1.75'e geliyor. Fakat Ekim'e kadar enflasyonda düşüş bekleniyor. Bu durumda, enflasyona endeksli konut kredisinin aylık faizi yüzde 0.85'e gerilemiş olacak. Böylece konut alanlar azalan taksitlerle ödeme imkânına kavuşmuş olacak. Tüketiciler, isterlerse sabit faizli krediye dönüş de yapılabilecek. Ayrıca, erken kapatma cezası ödenmeyecek.

HalkBank Konut Kredisi
HalkBank kampanyalı Hesaplı Evim Konut Kredisi için bankanın maaş müşterilerine özel 500.000 TL’ye kadar kullanımlarda yüzde 1.65 1.000.000 TL’ye kadar kredileri için yüzde 1.7, 1.000.000 TL üzerinde tutarlarda ise yüzde 1.86 faiz oranıyla konut kredisi kullandırıyor.

ICBC Bank Konut Kredisi
ICBC Bank yüzde 2.4 tabela konut kredisi faiz oranı uygulansa da kampanyalı konut kredisi için gerçekleştirdiği indirim sonrasında faiz oranlarını yüzde 1.65’e düşürdü.

İş Bankası Konut Kredisi
İş Bankası kampanyalı konut kredisi faiz oranları kapsamından yüzde 1.72 faiz oranı sunuyor. Bankanın tabela konut kredisi faizleri ise yüzde 2.2 seviyesinde.

İNG Konut Kredisi
İNG Bank 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.9, 10 yıl vadeye kadar da yüzde 1.74 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

VakıfBank Konut Kredisi
VakıfBank 10 yıla kadar tüm vadelerde yüzde 1.79 konut kredisi faiz oranı uyguluyor. Ayrıca kampanyalı Banka Gayrimenkulü Konut Kredisi kampanyası için yüzde 1.30 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

Kuveyt Türk Konut Finansmanı
Kuveyt Türk 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadede yüzde 1.84 konut finansmanı kar  oranı sunuyor.

Garanti BBVA Konut Kredisi
Garanti Bankası indirimler sonrası 750.000 TL’ ye kadar kullandırımlar için 5 yıl vadede yüzde 1.93, 10 yıl vadede ise yüzde 1.85 konut kredisi faiz oranı sağlıyor.

TEB Konut Kredisi
TEB kampanyalı konut kredisi için yüzde 2.04 faiz oranı sunarken tabela konut kredisi faiz oranını yüzde 2.58 seviyesinde tutuyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi
Yapı Kredi Bankası 5 ve 10 yıllık vadelerde yüzde 2.05 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

DenizBank Konut Kredisi
DenizBank tabela konut kredisi için yüzde 2.15 kampanyalı konut kredisi için yüzde 2.05 faiz oranı kullandırıyor.

Türkiye Finans Konut Finansmanı
Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Finansmanı kapsamında 5 yıl vadede yüzde 1.78, 10 yıl vadede yüzde 2.06 kar payı oranı kullandırıyor.

Akbank Konut Kredisi
Akbank gerçekleştirdiği indirim sonrasında 5 yıl vadeye kadar yüzde 2.08 10 yıl vadeye kadar yüzde 2.06 konut kredisi faiz oranı uygulamaya başladı.

QNB Finansbank Konut Kredisi
QNB Finansbank konut kredileri için 10 yıl vadeye kadar yüzde 2.09 faiz oranı uyguluyor. Finansbank 120 ile 180 ay arası vadelerde ise yüzde 2.77 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

HSBC Bank Konut Kredisi
HSBC Bank uyguladığı indirim sonrasında 10 yıl vadeye kadar yüzde 2.25 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Şekerbank Konut Kredisi
Şekerbank 48 ay vadeye kadar yüzde 2.25, 60 ay vade için yüzde 2.39 120 ay vade için yüzde 2.42 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

Anadolubank Konut Kredisi
Anadolubank 5 yıl vadeye kadar yüzde 2.32 10 yıl vadeye kadar da yüzde 2.75 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre enflasyonda 2020 hedefleri tutturulursa 250 bin TL’lik 10 yıllık konut kredisinde aylık taksit oranı bin 600 TL azalacak, yaklaşık 150 bin TL’lik faiz ödemesi ise cepte kalmış olacak.

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