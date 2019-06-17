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TÜİK konut satışları rakamlarını açıkladı önemli düşüş var

Demirören Haber Ajansı
TÜİK konut satışları rakamlarını açıkladı önemli düşüş var

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 azalarak 82 bin 252 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 85.8 azalarak 5 bin 231 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 6.4 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 7.0 düşüşle 77 bin 21’e indi.

İkinci el konut satışları yüzde 24.4 azaldı

İlk defa satılan konut sayısı, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.2 azalarak 33 bin 765’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41.1 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 düşüşle 48 bin 487’ye geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artışla 3 bin 925 adete yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara konut satışı 

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan vatandaşları izledi. 

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