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Elon Musk resmen duyurdu! Artık kullanmayacak

Elon Musk resmen duyurdu! Artık kullanmayacak

SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın ortaklarından Elon Musk, Twitter hesabını kapattığını duyurdu.

Elon Musk, resmi Twitter hesabından önce “silindi” paylaşımını yaptıktan sonra yaptı. Bir diğer paylaşımında “Twitter hesabımı kapattım” yazarak yaklaşık 27 milyon takipçili hesabını kapattı.

Musk, rol oyunu Nier:Automata’dan bir karakterin yer aldığı bir çizimi paylaşıp, söz konusu çizimi yapan Meli Melo isimli sanatçının ismini vermemesinin ardından çeşitli eleştiriler almıştı.

Twitter kullanıcılarına konuyla ilgili verdiği cevabında Musk sanatçıların isimlerinin verilmesinin “amaca zarar verdiğini” söylemişti.

Nisan ayında Musk, Twitter hesabından Tesla finansmanı, ürünleri ve hisseleri hakkında bilgi verdikten sonra oluşan sorunların ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’yla (SEC) anlaşmaya varmıştı.

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