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FETÖ firarisi Hakan Şükür'den ortak canlı yayın paylaşımı Leo olaya müdahil oldu

FETÖ firarisi Hakan Şükür'den ortak canlı yayın paylaşımı Leo olaya müdahil oldu

Tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de gündemindeydi. 

Şükür,  kedisinin canlı yayın açık bir bilgisayarın önünde fotoğrafını paylaşarak "Leo olaya müdahil oldu ve vaatleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

FETÖ'den hüküm giyen ancak ABD'ye kaçan Şükür, dün ülke gündeminin ana maddesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

"Israrla bekliyor"

Şükür mesajında, "Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz ama bizim "Leo" olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor.." dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, "Israr ile bekliyor dinletemedik.." dedi.

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