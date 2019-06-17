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Ahmet Çakar'dan Arda Turan için bomba yorum

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için bomba yorum

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Arda Turan için konuşan Ahmet Çakar, ''Yıllardır Arda'yı zaman zaman ağır eleştirdim. Ama Arda kese kağıdı gibi buruşturulup çöpe atılacak bir isim değildir. Mutlaka kazanılması gerekir.'' dedi.

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un 'Arda yeni sezonda bizimle olacak' sözlerine rağmen Arda Turan'ın adı son zamanlarda Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmaya başlanmışken Ahmet Çakar'dan milli futbolcu için sürpriz bir yorum geldi.

''Arda Turan'ın Galatasaray ya da Beşiktaş'a gitme imkânı olsa, bu takımlar için faydalı olur mu? Arda'nın yeniden eski günlerine dönebileceğini düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya yanıt veren Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı;

''Yıllardır Arda'yı zaman zaman ağır eleştirdim. Ama Arda kese kağıdı gibi buruşturulup çöpe atılacak bir isim değildir. Mutlaka kazanılması gerekir. Galatasaray'da kolay görünmüyor. Hem taraftarla sorunları var hem de Fatih hoca ile. Ama iyi bir Arda, Beşiktaş'ta ve özellikle de Abdullah Avcı'nın yardımıyla çok önemli işler yapar. Ama kararı kendisi vermeli. Çok iyi konsantre olmalı ve çok iyi çalışmalı.''

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