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Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!

Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını sonrası Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamaktadır." denildi.

AA'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyonlarda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı'nın adını anarak bir kez daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara değinildi:

"YSK sonuçlarını beklemiştir"

Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir.

"Veri aktaran bir medya kuruluşudur"

AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

İmamoğlu'nu kınadılar

Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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