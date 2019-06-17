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PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın

İhlas Haber Ajansı
PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın

ADANA’da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına sokak eylerim düzenlediği öne sürülen aralarında kadınlarında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlar zanlılar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı. Adana merkezli Niğde, Mardin ve Antalya’da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 

Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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