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Uğur Dündar'dan ortak yayın için ilk yorum

Uğur Dündar'dan ortak yayın için ilk yorum

İsmail Küçükkaya'dan önce moderatörlük teklifini kabul etmeyen Uğur Dündar'dan, ortak canlı yayın için ilk yorum geldi. Dündar, adaylara verilen 3 dakikalık sürenin yetersiz olduğunu söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayınına ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yaptı.

Dündar, Twitter'dan İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği programda adaylara verilen 3 dakikalık sürenin yetersiz olduğunu söyledi.

İsmail Küçükkaya'yı 'tarafsız' bulan Uğur Dündar, 'ABD'de uygulanan bu canlı yayın formatının Türkiye'ye uymadığını' iddia etti. İşte yazdıkları:

Ne olmuştu?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayın için Uğur Dündar'ı teklif etmiş CHP Adayı Ekrem İmamoğlu da bu ismi kabul etmişti. Dündar ise teklifi önce kabul etmiş; ancak sonrasında moderatörlükten sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine çekildiğini açıklamıştı.

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