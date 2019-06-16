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Ekrem İmamoğlu'na FETÖ sorusu Binali Yıldırım memnun oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtlarken moderatör İsmail Küçükkaya'nın FETÖ sorusu dikkat çekti.

FETÖ iması oldu. Biz FETÖ ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. FETÖ ile mücadele için neler yapacaksınız?

Ekrem İmamoğlu: "Benim uzaktan, yakından, ilişkim yok. Siyaset öncesi eleştiren siyaset sonrası da eleştirisine devam eden bir kimliğim. Ben devlete inanırım. Ben yurt yapamıyorum da başkasına mı ihtiyaç duyacağım? Esas olan devlettir. İş birliği yaparsınız ama yurdu belediye yapacak. Birçok konuda yatırımlar yapılacak. Eğitim seferberliği belediye yapacak. Zaten başımızda FETÖ belası oluştu. Sorarım size bu nedir yani? Belediye başkanlığında bina bomboş duruyor neden duruyor dedim? Devletin güçlenmesine inanan bir ahlaktan geliyoruz. Terör örgütlerinin hiçbirisiyle zerre ilişkimiz olamaz."

FETÖ’yle mücadele konusunda siz ne söylemek istersiniz?

Binali Yıldırım: "'Temiz vakıflara veririm' diyor da nasıl yani, deterjanla yıkayarak mı belirlenecek? İstanbul’da 23 bin tane vakıf dernek hemşehri derneği var. Bunların hepsine büyükşehir de ilçe belediyeleri de destek oluyor. Hiçbir şekilde belediyeler bu kuruluşlara nakdi destek olamaz. Vakıflara destek olmak yanlış bir şey değil. Sizin yapamadığınız işleri onlar yapıyorlar. Memnun oldum FETÖ’ye yönelik beyanatından. Mahkemelerde hesabını veriyor ihanet kısmı."

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