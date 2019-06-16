Ekrem İmamoğlu: Bana gelen bilgi soruların moderatöre verilerek sorulması
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak yayında soruları yanıtlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "(Ortak yayında soruların önceden verilmesi iddiası) Bana gelen bilgi soruların moderatöre verilerek sorulması" şeklinde konuştu.