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Binali Yıldırım: FETÖ ile herhangi bir bağlantım yoktur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "FETÖ ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ne örgüt elemanı FETÖ'yü gördüm ne de yurtlarında kaldım" şeklinde konuştu.

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