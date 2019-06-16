CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "FETÖ ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ne örgüt elemanı FETÖ'yü gördüm ne de yurtlarında kaldım" şeklinde konuştu.