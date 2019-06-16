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Binali Yıldırım: Milletten özür dilemesi gerekir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Aslında, 'İmamoğlu'nun Vali'den özür dilemesi gerekir' demiştim, şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir" şeklinde konuştu.

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