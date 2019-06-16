AK PARTİ

Binali Yıldırım: Benim oyum başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan
Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayın başladı
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayın başladı
Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı
Beşiktaş'ta Obi Mikel harekatı
Adana'da yaralının oğlu olduğunu gören kadın gözyaşlarını tutamadı
Adana'da yaralının oğlu olduğunu gören kadın gözyaşlarını tutamadı
İstanbul seçimlerine neden gidildi? Adaylar açıkladı
İstanbul seçimlerine neden gidildi? Adaylar açıkladı
Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı
Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü
Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü
Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler
Çorum'da eşini yaralayan kocadan şok sözler
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Kahramanmaraş'ta uzman çavuş ve eşi ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta uzman çavuş ve eşi ölü bulundu
Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti
Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Eskişehir’deki trafik kazaları kameralara yansıdı
Eskişehir’deki trafik kazaları kameralara yansıdı
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi