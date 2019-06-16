Binali Yıldırım: Benim oyum başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır" şeklinde konuştu.