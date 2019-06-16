Binali Yıldırım: Benim oyum başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır" şeklinde konuştu.