Eskişehir’deki trafik kazaları kameralara yansıdı

İlk kaza, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşıdan gelen yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya o sırada seyir halinde olan trafik polisleri de şahit oldu.

Diğer yaşanan kazada ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil beton yol dubasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin jant kapağı kaldırıma fırladı. O sırada kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, hızın ve dikkatsizliğin trafik kazalarına etkisi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.