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Devlet Bahçeli'den 23 Haziran ile ilgili son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin canlı yayında son dakika açıklamalar...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hemşehri Dernekleri Kahvaltı toplantısında konuştu. 

"Emaneti Binali Yıldırım'a teslim edelim istiyoruz." açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı istanbulu yüceltmeye yeminlidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Emaneti Yıldırım'a teslim etme arzusundayız"

-23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. AK Parti ile ahenkli ve uyumla bir dil kullanılacaktır. Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.

"Cumhur İttifakı etle tırnak oldu"

-Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. 

"CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi"

-Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir. 31 Mart akşamından itibaren tek gayemiz şaibesiz sonuçtur. 

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