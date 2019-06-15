Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a 'it' dediği görüntülerin ham hali ortaya çıktı

Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP krizi tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" demediğini iddia eden Ekrem İmamoğlu'nu, zora sokacak görüntüler yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun "it" dediği görülen videonun montaj olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Tartışmalar üzerine bugün Haber Global' yeni görüntüler yayınladı.

Haber Global, CHP İBB. Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda yaşadığı anlara ilişkin yeni görüntüler servis etti Haber Global o anları "Gazetecilik ilkeleri gereği görüntülerin ham halini ekrana getiriyoruz" diyerek kamuoyu ile paylaştı.