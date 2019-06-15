GÜNCEL

Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar

Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Ekiplerin bu hareketi vatandaşları duygulandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak üzere gitti. Mahsur kalan kediyi kurtaran ekipler, kedinin açlıktan bayıldığını ve yaşam fonksiyonlarının olmadığını gördü. Bunun üzerine kedinin üzerine soğuk su döken İtfaiye Amiri Mehmet Ali Nalbant, kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Uzun uğraşlar sonucu kendine gelen kediyi gören itfaiye ekipleri büyük mutluluk yaşadı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TYT nasıldı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi sorularını eğitim uzmanları (TYT) yorumladı
TYT nasıldı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi sorularını eğitim uzmanları (TYT) yorumladı
Kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı
Kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı
Pençe Harekatı'nda son durum MSB sayı verdi
Pençe Harekatı'nda son durum MSB sayı verdi
YKS birinci oturumu sona erdi ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama
YKS birinci oturumu sona erdi ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama
Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı ortalık yıkıldı
Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'de transfer! Murat Sağlam'la anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de transfer! Murat Sağlam'la anlaşma sağlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tunceli'de saksağanın yılan avı kamerada
Tunceli'de saksağanın yılan avı kamerada
Süleyman Soylu kaçak göçmenlerle ilgili 6 ay süre istedi
Süleyman Soylu kaçak göçmenlerle ilgili 6 ay süre istedi
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
Devlet Bahçeli'nin İstanbul yolculuğu videosu sosyal medyayı salladı
Devlet Bahçeli'nin İstanbul yolculuğu videosu sosyal medyayı salladı
Drift atmanın cezasını ağır ödedi
Drift atmanın cezasını ağır ödedi
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Çin'de köprü çöktü araçlar nehre böyle düştü
Çin'de köprü çöktü araçlar nehre böyle düştü
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?