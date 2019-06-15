GÜNCEL

Fatih’te kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 12 Haziran Çarşamba günü Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Abdurakhımo Djamolıddın (34) isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon (33) isimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı. Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi.

Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon isimli kadının yaşadığı kapkaç, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Nusret Gökçe, Mykonos'taki restoranını dansla kutladı!
Nusret Gökçe, Mykonos'taki restoranını dansla kutladı!
YKS sınavına geç kalınca gözyaşlarına boğuldu
YKS sınavına geç kalınca gözyaşlarına boğuldu
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası