GÜNCEL

Drift atmanın cezasını ağır ödedi

Aksaray’da otomobille drift atan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konularak ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 19.50’de Ebulfeyz Elçibey Caddesi Aksaray Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametinden şehir merkezi istikametine u dönüşü yapan Volkan A. (24), 68 BN 325 plakalı otomobili ile u dönüşü esnasında drift attı. Arkasından seyreden bir otomobilin güvenlik kamerasına yakalanan sürücü MOBESE kameralarından takibe alındı. Yapılan takip sonucu sürücü trafik polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan sürücüye drift atmak suçundan 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu. Ardından Aksaray Polis Merkezine götürülen sürücü, burada ifadesi alındıktan sonra ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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