GÜNCEL

YKS sınavına geç kalınca gözyaşlarına boğuldu

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başlarken, İzmir’de sınava dakikalar içerisinde geç kalan bir genç kız gözyaşlarına boğuldu.

İki günde toplam üç oturum olarak yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın maratonu başladı. İzmir’de de sınav heyecanı vardı. Bazı adaylar, sınava koşarak geldi ve sınava gireceği binaya girmeye çalıştı. Bazı adaylar ise dakikalar içerisinde sınava alınanlar kadar şanslı değildi. 

Hayatının sınavına alınmayınca yıkıldı 
Ege Üniversitesi’nde sınava giren bir genç kız, sınavın başlamasına dakikalar kala Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bulunduğu binaya geldi. Görevlilere giriş belgelerini gösteren genç kız, sınava alınamayacağını öğrenince yıkıldı. Genç kız gözyaşlarına boğulurken, ailesi kızlarını teselli etmeye çalıştı. Sınava alınmayınca genç kız, sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Balıkesir'de aç kalan domuzlar ilçe merkezinde görüntülendi
Balıkesir'de aç kalan domuzlar ilçe merkezinde görüntülendi
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Pendik’te süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı
Pendik’te süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı
Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı mahkemelik oldu
Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı mahkemelik oldu
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Oğulları tarafından sokağa atılan anne babanın gözyaşları
Oğulları tarafından sokağa atılan anne babanın gözyaşları
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası