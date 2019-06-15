DÜNYA

Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı mahkemelik oldu

Malezya'da bir şarkıcı, akşam saatlerinde arabasıyla giderken yol kenarında gördüğü ve kötü durumda olduğu için köpek zannederek evine götürdüğü hayvanın ayı çıkması sonucu mahkemelik oldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan Zarith Sofia Yasin, geçen hafta arabasıyla eve giderken yol kenarında bir 'köpek' gördü. Hayvanın zayıf ve kötü durumda olduğunu gören Yasin, ona 'Bruno' adını verdi ve beslemek için evine götürdü. Ancak komşuları, gece yarısı Yasin'in evinin penceresinden 'değişik' bir hayvanın çıktığını görüp polisi arayınca şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Bruno'nun köpek değil, bir ayı olduğu anlaşıldı.

"HASTA KÖPEK SANARAK EVE GÖTÜRDÜM"

Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan Bruno'yu evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin'i tutukladı. Ülkede 'vahşi' hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için Yasin 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir ya da 48 bin dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. Yasin, "Hava karanlıktı ve hasta bir köpek bulduğumu sanarak onu eve götürdüm" dedi.

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