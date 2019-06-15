Güzel sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!

WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen canlı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı gülüşmelere yol açtı.

"İLK KEZ UÇAĞA SİZİNLE BİNDİM"

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Ergin "Bilmiyorum hatırlar mısınız, ilk kez uçağa sizinle bindim. Bize İstanbul turu attırmışlardı uçağa bindirip. Sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum" dedi. Ergin'in anısına Dilmen "Enteresan" cevabını verdi.

STÜDYODA GÜLÜŞMELER YAŞANDI

Dilmen ve Başkan Ali Koç da bu anıya şaşkınlıkla karışık gülüşmeyle karşılık verdi.