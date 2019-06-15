SPOR

Güzel sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!

Geçtiğimiz ay başlayan 'Fener Ol' kampanyası kapsamında Fenerbahçe için bağış toplamak için gerçekleştirilen canlı yayına, sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı damga vurdu.

WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen canlı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı gülüşmelere yol açtı.

"İLK KEZ UÇAĞA SİZİNLE BİNDİM"

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Ergin "Bilmiyorum hatırlar mısınız, ilk kez uçağa sizinle bindim. Bize İstanbul turu attırmışlardı uçağa bindirip. Sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum" dedi. Ergin'in anısına Dilmen "Enteresan" cevabını verdi.

STÜDYODA GÜLÜŞMELER YAŞANDI

Dilmen ve Başkan Ali Koç da bu anıya şaşkınlıkla karışık gülüşmeyle karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
15 dakikada hayatı felç etti
15 dakikada hayatı felç etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor
Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor
Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de
Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
ABD'nin tehdidi Meksika'yı harakete geçirdi
ABD'nin tehdidi Meksika'yı harakete geçirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu: “Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız...”
Süleyman Soylu: “Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız...”
Bingöl’de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı
Bingöl’de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Boron Türkiye'nin yeni temizlik markası
Boron Türkiye'nin yeni temizlik markası
Türkiye'nin bor madeninden Türkiye'nin temizlik ürünü
Türkiye'nin bor madeninden Türkiye'nin temizlik ürünü
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Generallere 'eşek' demişti! Darp edilen Akit TV müdürü Murat Alan'ın son hali
Generallere 'eşek' demişti! Darp edilen Akit TV müdürü Murat Alan'ın son hali
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası