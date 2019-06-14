Şoför kalp krizi geçirdi, kahraman bekçi faciayı önledi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bu sırada yanında oturan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Tedaviye alınan şoför, yaşamını yitirdi.
Demirören Haber Ajansı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen olayda kalp krizi geçirdi.
İzmit ile Hereke arasında sefer yapan 7 çocuk babası Şahabettin Eneç yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada Eneç'in yanında oturan, işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak otobüsü durdurdu.