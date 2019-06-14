Erdoğan'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayına ilişkin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da İşbirliği Konferansı Zirvesi'ne katılacak..

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını bulacak"

-Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını ile ilgili her iki tarafta bu buluşmanın moderatörünü belirlemede müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler bir de yayın platformu olarak buranın tamamı ile her yerde adil bir şekilde bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını bulacak.

"Son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir"

-Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında onlar da müzakeresini yapacak. Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir.