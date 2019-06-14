DÜNYA

Polis güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

İngiltere’de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.

Olay, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde 25 Mayıs’ta meydana geldi. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun güneş altında bırakılan, camları çok az açılmış araçtaki köpeği fark ederek araca yöneldiği ve copu ile camı kırarak köpeği araçtan çıkardığı görüldü.

Yerel medya, polis memuru Martyn Powell’in, “Aracın camlarının çok az açık olmasına rağmen köpeğin susuz kaldığını ve araç içerisinde çok rahat hareket edemediğini gördüm. Köpeğin iyiliğinden endişelenerek camı kırdım” dediğini duyurdu. Araçta bırakılan köpeğin sahibine, bir hayvan barınağına 50 Pound bağışlaması konusunda sembolik bir ceza verildiği belirtilirken; evcil hayvan sahipleri, sıcak havalarda evcil hayvanlarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyarıldı.

UZMANLAR UYARDI

Yerel medya, uzmanların, dışarıda hava sıcaklığının 20 derece olması durumunda dahi güneş altında bekleyen bir aracın, araç içi sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini duyurduklarını bildirdi. İnsanların bu sıcaklık değerlerinden çok fazla etkilenmeyecekleri, ancak bu değerlerin hayvanlar için oldukça tehlikeli olduğu duyuruldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK'dan döviz haber yapan 36 kişiye hapis istemiyle dava
BDDK'dan döviz haber yapan 36 kişiye hapis istemiyle dava
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içip intihar etti
Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içip intihar etti
HDP'den seçime günler kala dikkat çeken çıkış! Geçerli oy kullanmak şarttır
HDP'den seçime günler kala dikkat çeken çıkış! Geçerli oy kullanmak şarttır
Türkiye ile ABD arasında F-35 krizi! Türkiye risk altında mı? Gizli belgeler ele geçirildi
Türkiye ile ABD arasında F-35 krizi! Türkiye risk altında mı? Gizli belgeler ele geçirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne dağıtıp öğrencilere çağrıda bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne dağıtıp öğrencilere çağrıda bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trans bireyin gasp ettiği vatandaşı darp etmesi güvenlik kamerasında
Trans bireyin gasp ettiği vatandaşı darp etmesi güvenlik kamerasında
Jandarma Genel Komutanlığı'dan 180. yıla özel video
Jandarma Genel Komutanlığı'dan 180. yıla özel video
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
Tayland’da 170 öğrenci zehirlendi
Tayland’da 170 öğrenci zehirlendi
Tunceli'de saksağanın yılan avı kamerada
Tunceli'de saksağanın yılan avı kamerada
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
TEM'de lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı
TEM'de lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?